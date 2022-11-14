МАГАТЭ отправит миссии на несколько АЭС на Украине
МАГАТЭ заявило, что отправит миссии на несколько украинских АЭС в ближайшие недели
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. МАГАТЭ отправит в ближайшие недели миссии на несколько АЭС на Украине, заявило агентство.
Отмечается, что в ближайшие недели на Украину будут отправлены миссии по обеспечению ядерной безопасности на три действующие АЭС и объект в Чернобыле.
"По запросу Украины между ее правительством и МАГАТЭ было достигнуто соглашение отправить группы экспертов… на Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. По соглашению МАГАТЭ также направит третью подобную миссию экспертов на Чернобыль", — говорится в заявлении МАГАТЭ.
https://1prime.ru/energy/20221114/838821075.html
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