МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Греческие власти решили временно запретить вывозить из страны продукцию лесозаготовки, сообщает портал "Нафтемпорики". В Греции подтвердили выполнение Россией обязательств по поставкам газа

По информации издания, запрет на поставки продукции лесозаготовки ввели с 15 ноября по 1 марта 2023 года на фоне роста цен на товар на внутреннем рынке Греции, а также увеличения риска незаконных рубок в этом зимнем сезоне.

"Все материалы лесозаготовки, которые пытаются переправить в другое государство-член ЕС, конфискуются", — отмечается в поправке о запрете экспорта от греческого Министерства развития и инвестиций.

Уточняется, что конфискованная продукция пойдет на удовлетворение соцпотребностей, благотворительность или общественно полезные цели.

Согласно тексту документа, поставки дров за пределы европейского региона будет рассматриваться как контрабанда и повлечет за собой штраф в размере 200 евро за кубический метр товара или лишение свободы сроком от одного года.

В Греции фиксируется значительное повышение цен на дрова: показатель в отношении сосновых достигает 140-150 евро за кубометр, оливы — 170-180 евро, мешка дров — 15-16 евро. При этом жители страны в условиях увеличения стоимости энергоресурсов начали активно использовать камины.