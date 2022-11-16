МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Греческие власти решили временно запретить вывозить из страны продукцию лесозаготовки, сообщает портал "Нафтемпорики".
По информации издания, запрет на поставки продукции лесозаготовки ввели с 15 ноября по 1 марта 2023 года на фоне роста цен на товар на внутреннем рынке Греции, а также увеличения риска незаконных рубок в этом зимнем сезоне.
"Все материалы лесозаготовки, которые пытаются переправить в другое государство-член ЕС, конфискуются", — отмечается в поправке о запрете экспорта от греческого Министерства развития и инвестиций.
Уточняется, что конфискованная продукция пойдет на удовлетворение соцпотребностей, благотворительность или общественно полезные цели.
Согласно тексту документа, поставки дров за пределы европейского региона будет рассматриваться как контрабанда и повлечет за собой штраф в размере 200 евро за кубический метр товара или лишение свободы сроком от одного года.
В Греции фиксируется значительное повышение цен на дрова: показатель в отношении сосновых достигает 140-150 евро за кубометр, оливы — 170-180 евро, мешка дров — 15-16 евро. При этом жители страны в условиях увеличения стоимости энергоресурсов начали активно использовать камины.
https://1prime.ru/energy/20221116/838839239.html
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