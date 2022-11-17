МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Украинские власти предупредили своих западных союзников о том, что страна не располагает достаточным количеством компонентов для восстановления отопления и электроснабжения, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
"Украинское правительство предупреждает западных союзников, что оно ожидает усиления российских атак на свою энергетическую инфраструктуру в ближайшие дни и что у Киева недостаточно запасных частей, чтобы вернуть тепло и электроэнергию в рабочее состояние, если таковые произойдут", — сказано в материале.
По данным Politico, для восстановления энергоинфраструктуры Украине нужны многие компоненты, например генераторы, трубы, пневмораспределители.
https://1prime.ru/energy/20221117/838849781.html
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