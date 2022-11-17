МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Украинские власти предупредили своих западных союзников о том, что страна не располагает достаточным количеством компонентов для восстановления отопления и электроснабжения, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. В Британии призвали промышленность поставить Украине энергооборудование

"Украинское правительство предупреждает западных союзников, что оно ожидает усиления российских атак на свою энергетическую инфраструктуру в ближайшие дни и что у Киева недостаточно запасных частей, чтобы вернуть тепло и электроэнергию в рабочее состояние, если таковые произойдут", — сказано в материале.

По данным Politico, для восстановления энергоинфраструктуры Украине нужны многие компоненты, например генераторы, трубы, пневмораспределители.