МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В Харькове было повреждено 117 инфраструктурных объектов КП "Харьковские тепловые сети" за время спецоперации РФ на территории Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов. На Украине оценили нанесенный с начала спецоперации ущерб инфраструктуре

Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов.

"Было повреждено 117 инфраструктурных объектов КП "Харьковские тепловые сети". В городе было повреждено 20 километров магистральных трубопроводов, 44 котельные, одна ТЭЦ, 46 центральных и семь индивидуальных тепловых пунктов, три насосных станции", — приводит слова Терехова пресс-служба на сайте горсовета.

Он отметил, что инфраструктуру восстанавливают. В частности, на реновацию ТЭЦ-3 было направлено 70 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов США) из бюджета городской территориальной общины и средства госбюджета. Говоря о восстановлении поврежденной инфраструктуры, мэр Харькова выразил надежду на совместный проект с Международным банком реконструкции и развития.

"Надеемся также на реализацию "Проекта развития городской инфраструктуры — 2" совместно с Международным банком реконструкции и развития. Это позволит "Харьковским тепловым сетям" и "Харьковводоканалу" получить средства на восстановление своих объектов", — добавил Терехов.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.