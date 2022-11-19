МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения к народу заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, в Харькове и их областях. На Украине оценили нанесенный с начала спецоперации ущерб инфраструктуре

"Сегодня получал доклады о возобновляемых работах в энергетике. По всей стране работаем, чтобы стабилизировать ситуацию. Больше всего проблем с электричеством – в Киеве и области, в Одессе и области, в Харькове и области", — сказал Зеленский.

По его словам, энергетики и службы делают "все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь" и в других регионах, в частности проблемы в энергетики есть в Винницкой, Тернопольской, Черкасской, Черниговской областях и в других регионах страны.

Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов. В субботу гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны н а три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.