ПАРИЖ, 20 ноя — ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС "серьезнейшей" и заявил, что эксперты оценят ущерб, который станция понесла от обстрелов, в понедельник, "если позволит ситуация", так как сегодня сделать это было слишком опасно. "Росэнергоатом" рассказал об обстрелах ЗАЭС украинскими войсками

"Из того, что мы видим, — реакторы не были затронуты, удары коснулись зон, где хранится новое и отработавшее топливо. Наши эксперты, если это будет возможно, оценят ситуацию на станции завтра ранним утром", — сказал он в эфире французского телеканала BFMTV, подчеркнув, что атаки были "намеренными и целенаправленными".

"Это прямая атака на ЗАЭС, каких не происходило, по крайне мере, с лета. Это указывает на очевидное осложнение ситуации и на то, что есть люди, которые полагают, что АЭС является легитимной военной мишенью, что немыслимо", — добавил Гросси и призвал "остановить безумие" вокруг ЗАЭС, отметив, что ухудшение ситуации может привести к "ядерному инциденту с серьезнейшими последствиями.

Наконец, глава МАГАТЭ отметил, что планирует новые поездки в Россию и на Украину по ее просьбе, но первостепенной задачей остается создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

"Министр энергетики Украины попросил меня отправить миссии на три других объекта в стране. Поездки начнутся на следующей неделе", — уточнил Гросси.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме.

Ранее МИД России заявлял, что договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее, и что Москва находится в контакте по этому вопросу с МАГАТЭ.