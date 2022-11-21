МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия призывает МАГАТЭ и мировое сообщество использовать все свое влияние, чтобы обеспечить прекращение обстрелов Запорожской АЭС Киевом, действия украинской стороны должны вызывать обеспокоенность агентства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. У МАГАТЭ мало инструментов влияния на Киев, считают в "Росэнергоатоме"

Ранее советник главы "Росэнергоатома" Роман Карчаа сообщал, что украинская сторона подвергла станцию массированному артиллерийскому обстрелу, повредив при этом стратегические объекты.

"Если говорить фразу "были зафиксированы многочисленные обстрелы"… нужно фразу заканчивать: "обстрелы территории станции со стороны украинских вооруженных сил". Это не может не вызывать нашу обеспокоенность, это должно вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, российская сторона отметила обеспокоенность агентства ситуацией на ЗАЭС, а также выразила надежду, что МАГАТЭ вместе с мировым сообществом использует свое влияние, чтобы Киев прекратил обстрелы станции.