В Кремле призвали МАГАТЭ повлиять на прекращение обстрелов ЗАЭС
Песков: Россия призвала МАГАТЭ использовать свое влияние для прекращения обстрелов ЗАЭС
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия призывает МАГАТЭ и мировое сообщество использовать все свое влияние, чтобы обеспечить прекращение обстрелов Запорожской АЭС Киевом, действия украинской стороны должны вызывать обеспокоенность агентства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее советник главы "Росэнергоатома" Роман Карчаа сообщал, что украинская сторона подвергла станцию массированному артиллерийскому обстрелу, повредив при этом стратегические объекты.
"Если говорить фразу "были зафиксированы многочисленные обстрелы"… нужно фразу заканчивать: "обстрелы территории станции со стороны украинских вооруженных сил". Это не может не вызывать нашу обеспокоенность, это должно вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ", — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, российская сторона отметила обеспокоенность агентства ситуацией на ЗАЭС, а также выразила надежду, что МАГАТЭ вместе с мировым сообществом использует свое влияние, чтобы Киев прекратил обстрелы станции.
https://1prime.ru/energy/20221121/838890963.html
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