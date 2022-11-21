"Росатом" выразил надежду на быстрое решение вопроса о второй АЭС в Турции
"Росатом" выразил надежду на быстрое решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции
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СОЧИ, 21 ноя — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на быстрое решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции "Синоп", заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее сообщалось, что Москва и Анкара обсуждают возможность совместного строительства второй в Турции АЭС "Синоп".
"Министр энергетики Турции господин Алпарслан Байрактар фактически нас проинформировал, что станция "Синоп" — в планах турецкого правительства. Мы ведем переговоры о конфигурации этого проекта, его технологическом облике и его экономических параметрах. Я надеюсь, обсуждение пройдет достаточно быстро", — сказал Лихачев журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022".
https://1prime.ru/energy/20221121/838895339.html
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