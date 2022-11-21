МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов на рынке, ценовой потолок на нефть РФ является именно таким актом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. В Евросоюзе раскрыли, когда ЕК представит предложения о лимите цен на газ

"Мы считаем, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением. Ценовой потолок как раз является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефицита предложения нефти и любых других биржевых товаров к которым может быть применен данный механизм в будущем", — сказал Новак журналистам, комментируя возможное введение потолка цен на нефть РФ.

По его словам, Россия не планирует поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, будет перенаправлять поставки рыночно ориентированным партнерам или сокращать добычу.

"Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи", — сказал вице-премьер.

Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. В полную силу эмбарго начнет работать 5 декабря.

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.

Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что страны G7 намерены объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти, 23 ноября.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.