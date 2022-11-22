МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Enel планирует продажу активов на сумму 21 млрд евро, чтобы сократить чистый долг и сосредоточить свое присутствие в шести основных странах, сообщила во вторник крупнейшая итальянская коммунальная компания в обновленной стратегии на 2023-25 годы. Глава Enel предрек турбулентность цен на газ как минимум на два года

Основная часть плана по продаже активов, который будет направлен, в частности, на активы в Перу и Румынии, будет реализована к концу 2023 года, уточнили в Enel.

Она также может продать свой газовый портфель в Испании. К концу следующего года Enel намерена достичь чистого долга в размере 51-52 млрд евро против 69 млрд евро на конец сентября.

Ожидается, что показатель EBITDA от основной деятельности вырастет до 22,2-22,8 млрд евро в 2025 году против оценочных 19,0-19,6 млрд евро в 2022 году.

Группа, контролируемая государством, также заявила, что в ближайшие три года намерена инвестировать в общей сложности около 37 млрд евро, из которых 60% будет ассигновано на направление генерации, оказания услуг клиентам и сервисов, а 40% — на развитие сетей.

Enel пообещала выплатить инвесторам дивиденды в размере 0,43 евро на акцию за 2023-2025 годы, против 0,40 евро на акцию в 2022 году.