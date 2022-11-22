МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Продвижения в работе по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Зона безопасности на ЗАЭС возможна с одобрения США, считает Лихачев

Официальный представитель Кремля отметил отсутствие существенных подвижек в создании зоны безопасности, а также задался вопросом, что понимать под этим термином.

"Вы знаете, что сначала призывали Россию вывести какие-то тяжелые вооружения, которых там нет, потом вроде бы все поняли, что там никаких российских вооружений нет", — ответил Песков на вопрос журналистов об обсуждении формирования зоны безопасности.

Пресс-секретарь добавил, что, поднимая эту тему следует "говорить только о тех, кто ведет обстрел". Так, по его словам, требование прекратить артиллерийские атаки и отвести тяжелые вооружения следует предъявлять Украине.

Кроме того, обстрелы Киевом Запорожской АЭС являются угрозой экологической и ядерной безопасности для огромных территорий, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, призвав мировое сообщество трезво смотреть на происходящее.

Песков добавил, что приветствует подтверждение МАГАТЭ фактов обстрелов станции, выразив сожаление, что агентство из-за "специфики работы не уполномочены говорить, кто именно" атакует объект.

Официальный представитель Кремля заключил, что российская сторона продолжит работать с МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС.