В Абхазии сообщили о начале перетока электричества из России
В Абхазии сообщили, что переток электричества из России начался
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СУХУМ, 22 ноя — ПРАЙМ. Энергосистема Абхазии работает штатно после начала перетока электричества из России, сообщило республиканское предприятие "Черноморэнерго".
Ранее в большей части Абхазии ввели ограничения на подачу электричества из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара". Во вторник вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган сообщила о предварительной договоренности о перетоке из России.
"Переток электроэнергии из Российской Федерации осуществлен. Энергосистема республики работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20221122/838914619.html
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