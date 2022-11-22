СУХУМ, 22 ноя — ПРАЙМ. Энергосистема Абхазии работает штатно после начала перетока электричества из России, сообщило республиканское предприятие "Черноморэнерго". В Абхазии проработали возможность перетока электроэнергии из России

Ранее в большей части Абхазии ввели ограничения на подачу электричества из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара". Во вторник вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган сообщила о предварительной договоренности о перетоке из России.

"Переток электроэнергии из Российской Федерации осуществлен. Энергосистема республики работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.