Замглавы МАГАТЭ заявил о прогрессе в ситуации с Запорожской АЭС
Замглавы МАГАТЭ Чудаков сообщил о продвижении в ситуации с Запорожской АЭС
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В решении проблемы с Запорожской АЭС есть прогресс, гендиректор МАГАТЭ работает лично с лидерами России и Украины, сообщил заместитель главы агентства Михаил Чудаков.
"Хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему", — рассказал он РИА Новости.
По словам Чудакова, в обсуждении принимают участие главы европейских государств, которые могут оказать влияние на результат.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что работа по формированию зоны безопасности вокруг станции пока не продвинулась. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва продолжит взаимодействие с МАГАТЭ по этому вопросу.
Запорожская атомная электростанция располагается на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. С 5 октября объект находится в собственности и под управлением России.
Несмотря на это украинские войска продолжают провокации и обстрелы территории ЗАЭС, создавая угрозу техногенной катастрофы.
https://1prime.ru/energy/20221123/838918938.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.