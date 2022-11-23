МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В решении проблемы с Запорожской АЭС есть прогресс, гендиректор МАГАТЭ работает лично с лидерами России и Украины, сообщил заместитель главы агентства Михаил Чудаков. Песков заявил об отсутствии подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

"Хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему", — рассказал он РИА Новости.

По словам Чудакова, в обсуждении принимают участие главы европейских государств, которые могут оказать влияние на результат.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что работа по формированию зоны безопасности вокруг станции пока не продвинулась. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва продолжит взаимодействие с МАГАТЭ по этому вопросу. "Росатом" думает создать мини-АЭС на колесах

Запорожская атомная электростанция располагается на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. С 5 октября объект находится в собственности и под управлением России.

Несмотря на это украинские войска продолжают провокации и обстрелы территории ЗАЭС, создавая угрозу техногенной катастрофы.