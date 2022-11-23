МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Подача электричества в непризнанной Приднестровской Молдавской республике начала возобновляться спустя час после системной аварии, заявила РИА Новости пресс-служба "Днестрэнерго". Часть районов Молдавии остались без электроэнергии

"Постепенно подача электроэнергии возобновляется. На это понадобится до трех часов, также как и для запуска электронасосов для подачи воды", — сказали в компании.

Отмечается, что супермаркеты оперативно включили генераторы, а перебои в работе Интернета не привели к панике среди населения. Подчеркивается, что проблемы с подачей тепла пока не решили.