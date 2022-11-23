В Приднестровье возобновляется подача электричества
"Днестрэнерго": подача электричества в Приднестровье постепенно возобновляется
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Подача электричества в непризнанной Приднестровской Молдавской республике начала возобновляться спустя час после системной аварии, заявила РИА Новости пресс-служба "Днестрэнерго".
"Постепенно подача электроэнергии возобновляется. На это понадобится до трех часов, также как и для запуска электронасосов для подачи воды", — сказали в компании.
Отмечается, что супермаркеты оперативно включили генераторы, а перебои в работе Интернета не привели к панике среди населения. Подчеркивается, что проблемы с подачей тепла пока не решили.
https://1prime.ru/energy/20221123/838928789.html
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