МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости сокращать долги перед ресурсоснабжающими организациями, эти вопросы главы регионов должны держать на личном контроле. Мишустин указал на ошибку в прогнозах по российской экономике

"Несмотря на непростое время, надо последовательно сокращать накопившиеся долги перед ресурсоснабжающими организациями. Они есть во многих регионах, как в электроэнергетике, так и в коммунальном хозяйстве. И они очень мешают предприятиям развиваться, модернизировать оборудование", — сказал премьер на заседании кабмина.

Мишустин попросил глав регионов держать эти вопросы на личном контроле.

Председатель правительства добавил, что в России уже стартовал отопительный сезон. По его словам, важно обеспечить бесперебойное функционирования всех систем.

"От этого зависит обеспечение наших граждан электричеством, теплом и горячей водой", — подчеркнул Мишустин.