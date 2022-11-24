Мишустин рассказал о снижении долгов перед ресурсоснабжающими организациями
Мишустин сообщил о необходимости сокращать долги перед ресурсоснабжающими организациями
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости сокращать долги перед ресурсоснабжающими организациями, эти вопросы главы регионов должны держать на личном контроле.
"Несмотря на непростое время, надо последовательно сокращать накопившиеся долги перед ресурсоснабжающими организациями. Они есть во многих регионах, как в электроэнергетике, так и в коммунальном хозяйстве. И они очень мешают предприятиям развиваться, модернизировать оборудование", — сказал премьер на заседании кабмина.
Мишустин попросил глав регионов держать эти вопросы на личном контроле.
Председатель правительства добавил, что в России уже стартовал отопительный сезон. По его словам, важно обеспечить бесперебойное функционирования всех систем.
"От этого зависит обеспечение наших граждан электричеством, теплом и горячей водой", — подчеркнул Мишустин.
https://1prime.ru/energy/20221124/838939760.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.