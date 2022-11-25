МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза предварительно согласовали механизм регулирования газового рынка, который среди прочего исключает российский газ из совместных закупок, говорится в заявлении Совета ЕС. В ЕС согласовали меры по обеспечению доступных поставок газа, заявили в ФРГ

Как сообщается, согласованные министрами чрезвычайные меры касаются сдерживания высоких цен на энергоносители и повышения безопасности поставок. Механизм призван обеспечить лучшую координацию совместных закупок газа, ограничить волатильность цен на газ и электроэнергию, а также установить их надежные ориентиры.

"Государства-члены четко заявили, что российский газ будет исключен из совместных закупок", — говорится в коммюнике.

Регламент закупок будет официально одобрен на следующем внеочередном заседании Совета по энергетике.