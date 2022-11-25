Совет ЕС договорился исключить российский газ из пакетов совместных закупок
Совет Евросоюза договорился исключить российский газ из пакетов совместных закупок
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза предварительно согласовали механизм регулирования газового рынка, который среди прочего исключает российский газ из совместных закупок, говорится в заявлении Совета ЕС.
Как сообщается, согласованные министрами чрезвычайные меры касаются сдерживания высоких цен на энергоносители и повышения безопасности поставок. Механизм призван обеспечить лучшую координацию совместных закупок газа, ограничить волатильность цен на газ и электроэнергию, а также установить их надежные ориентиры.
"Государства-члены четко заявили, что российский газ будет исключен из совместных закупок", — говорится в коммюнике.
Регламент закупок будет официально одобрен на следующем внеочередном заседании Совета по энергетике.
https://1prime.ru/energy/20221125/838946329.html
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