МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Специалисты Международного агентства по атомной энергетике планируют отправиться на Южно-Украинскую АЭС на следующей неделе, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Инспекторы МАГАТЭ провели замеры на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ

"Ранее в этом месяце МАГАТЭ объявило, что вскоре направит… миссии в Чернобыль, а также на Ровненскую, Южно-Украинскую и Хмельницкую площадки по запросу Украины. Миссия на юг Украины состоится на следующей неделе", — приводятся его слова в публикации на портале агентства.

Также подчеркивается, что инспектора МАГАТЭ завершили проверки в Чернобыле", включая Зону Отчуждения. По итогам визита специалисты "предоставили рекомендации по радиационному мониторингу", а также проанализировали возможность модернизации систем для укрепления ядерной безопасности.

Согласно сообщению на интернет портале агентства, эксперты рассказали о восстановлении подключения к сети украинских АЭС — Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой — в четверг. "На Чернобыльской АЭС также было восстановлено электроснабжение", — следует из публикации.

Кроме того, специалисты сообщили о восстановлении в четверг внешнего подключения к сети Запорожской атомной электростанции.