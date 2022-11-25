Эксперты МАГАТЭ посетят Южно-Украинскую АЭС на следующей неделе
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что инспекция посетит Южно-Украинскую АЭС на следующей неделе
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Специалисты Международного агентства по атомной энергетике планируют отправиться на Южно-Украинскую АЭС на следующей неделе, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Ранее в этом месяце МАГАТЭ объявило, что вскоре направит… миссии в Чернобыль, а также на Ровненскую, Южно-Украинскую и Хмельницкую площадки по запросу Украины. Миссия на юг Украины состоится на следующей неделе", — приводятся его слова в публикации на портале агентства.
Также подчеркивается, что инспектора МАГАТЭ завершили проверки в Чернобыле", включая Зону Отчуждения. По итогам визита специалисты "предоставили рекомендации по радиационному мониторингу", а также проанализировали возможность модернизации систем для укрепления ядерной безопасности.
Согласно сообщению на интернет портале агентства, эксперты рассказали о восстановлении подключения к сети украинских АЭС — Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой — в четверг. "На Чернобыльской АЭС также было восстановлено электроснабжение", — следует из публикации.
Кроме того, специалисты сообщили о восстановлении в четверг внешнего подключения к сети Запорожской атомной электростанции.
https://1prime.ru/energy/20221125/838956617.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.