МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Через несколько недель Украина может погрузиться во тьму, если Запад ей не поможет, заявил в интервью ZDF военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер. В "Укрэнерго" назвали недостающий энергосистеме страны объем мощности

"Если здесь не развернуть мощную противовоздушную оборону, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту", — сказал он.

По словам эксперта, Украина уязвима к ударам по инфраструктуре, так как российские военные на начальном этапе спецоперации уничтожили порядка трети системы ПВО. Он добавил, что Запад при этом недооценил возможности России.

Райснер сказал, что из-за значительных размеров Украины и большого количества объектов, которые нужно защищать, практически невозможно "что-либо поделать с этим".

Он сказал, что Европа может помочь Украине лишь в ограниченной степени, так как 20 лет разоружала свои вооруженные силы и теперь пытается снабдить Киев "тем немногим, что у нее есть".

"Европа пытается наскрести то, что есть, и доставить это на Украину", — сказал полковник.

Он добавил, что Запад отстает, тогда как Россия снова проявляет инициативу. "Это парадоксальная ситуация", — подчеркнул Райснер.