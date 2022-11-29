МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Поставки электроэнергии из России в Китай за 10 месяцев 2022 года выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост поставок трубопроводного газа в этом году составляет 60%, следует из презентации главы "Роснефти" Игоря Сечина на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Поставки СПГ из России в Китай выросли с начала года на 32 процента

"Экспорт из России в Китай. Трубопроводный газ: +60%, 2021-2022, электроэнергия: +33%, 10 месяцев 2021 — 10 месяцев 2022", — говорится в презентации.

Поставки трубопроводного газа из России в Китай в обозримой перспективе превысят 100 миллиардов кубометров в год, поставки сжиженного природного газа (СПГ) имеют потенциал стать сопоставимыми с трубопроводным, отметил Сечин. "При этом возможности российской ресурсной базы природного газа существенно превышают эти объемы. Речь идет как о запасах газа Западной Сибири, перенаправляемых с европейского направления, так и об обширной ресурсной базе на Востоке России", — добавил он.