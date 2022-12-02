МАГАТЭ обсуждает с Россией и Украиной создание зоны безопасности на ЗАЭС
МАГАТЭ обсуждает на высоком уровне с Россией и Украиной создание зоны безопасности на ЗАЭС
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси продолжает обсуждать с российской и украинской сторонами вопрос формирования зоны безопасности на Запорожской АЭС, следует из сообщения МАГАТЭ.
"Генеральный директор Гросси продолжает вести переговоры на высоком уровне как с Украиной, так и с Россией", — сказали в агентстве.
Представители МАГАТЭ подчеркнули, что стороны обсуждают введение безопасной зоны вокруг станции.
Как добавили в агентстве, с "20 ноября" сама ЗАЭС не обстреливалась, однако окрестности объекта подвергались атакам. В данный момент ведутся работы по устранению вызванных стрельбой повреждений, отметили специалисты агентства.
https://1prime.ru/energy/20221202/839039293.html
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