МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси продолжает обсуждать с российской и украинской сторонами вопрос формирования зоны безопасности на Запорожской АЭС, следует из сообщения МАГАТЭ. Глава "Росатома" рассказал о переговорах по зоне безопасности на ЗАЭС

"Генеральный директор Гросси продолжает вести переговоры на высоком уровне как с Украиной, так и с Россией", — сказали в агентстве.

Представители МАГАТЭ подчеркнули, что стороны обсуждают введение безопасной зоны вокруг станции.

Как добавили в агентстве, с "20 ноября" сама ЗАЭС не обстреливалась, однако окрестности объекта подвергались атакам. В данный момент ведутся работы по устранению вызванных стрельбой повреждений, отметили специалисты агентства.