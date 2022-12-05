БУДАПЕШТ, 5 дек — ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL третью неделю не будет поставлять на часть автозаправочных станций бензин и дизельное топливо из-за проблем со снабжением, сообщила неправительственная организация "Ассоциация независимых АЗС". В Венгрии решили продлить заморозку цен на продукты и бензин

"MOL письмом уведомила некоторых своих партнеров о том, что для функционирования и энергобезопасности страны ей было необходимо оптимизировать свою стратегию поставок и что на неделе с 5 декабря она не сможет обеспечить (для них — ред.) дизель и бензин", — приводит сообщение ассоциации агентство MTI.

В компании отметили, что MOL "играет значительную стратегическую роль в энергоснабжении всего региона и отвечает за обеспечение всех частей страны необходимым количеством топлива для работы", поэтому она "уделяет приоритетное внимание аспектам национального снабжения и пока сохраняет временные ограничения".

Ассоциация независимых АЗС напомнила, что первые ограничения на поставки топлива были введены 18 ноября. По ее данным, мера затронула 258 мелких, в основном семейных, предприятий и около 400 АЗС, что составляет пятую часть всех заправок в стране.

Телеканал RTL сообщил, что в Будапеште и провинции растут очереди на заправках, в дефиците, как правило, 95-й бензин по замороженной цене 480 форинтов (1,3 доллара), по рыночной цене заправиться можно. По словам экспертов, опрошенных телеканалом, приостановка поставок связана с тем, что нефтеперерабатывающий завод MOL в городе Сазхаломбатта последние месяцы работает не на полную мощность из-за ремонта. Эксперты полагают, что льготная замороженная цена на бензин и дизельное топливо может быть отменена с начала 2023 года.

В ноябре 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установило их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже правительство продлило эту меру. С 27 мая заправляться бензином по льготной цене разрешили только автомобилям с регистрационными знаками Венгрии, что вызвало обвинения в дискриминации со стороны Еврокомиссии. С 30 июля заправляться по сниженной цене разрешили только частным автомобилям, сельхозтехнике и такси с венгерскими регистрационными номерами. В сентябре правительство еще раз продлило эту меру до 31 декабря.