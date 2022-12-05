МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что для стабилизации ситуации в энергосистеме вынуждено ввести аварийные отключения света, назвал семь областей, где больше всего применяются графики ограничений. Энергетики назвали ситуацию на Украине близкой к катастрофической

Ранее в понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов. Позже стало известно, что во всех регионах страны ввели аварийные отключения света, заявили в энергокомпании "Укрэнерго".

"Для стабилизации системы пришлось перейти к аварийным отключениям. От Закарпатской области до Киевской, от Кировоградской до Сумской и Харьковской областей. Наибольшее число отключений, по состоянию на вечер, — Винницкая, Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Хмельницкая и Черкасская области", — сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что "небольшие проблемы" с восстановлением энергосистемы будут только в Одесской области, сообщило издание "Страна". По его словам, в других регионах службы восстановят без проблем.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.