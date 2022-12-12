СТАМБУЛ, 12 дек — ПРАЙМ. Россия поддерживает очень тесные контакты с МАГАТЭ по Запорожской АЭС и доверяет экспертизе и знаниям организации, заявил российским журналистам по итогам переговоров в Стамбуле замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. В "Росэнергоатоме" исключили переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ

"Что касается Запорожской АЭС, которая находится на российской территории и под российским контролем, то, как известно, у нас поддерживаются очень тесные контакты с МАГАТЭ. Мы доверяем экспертизе и знаниям этой организации. Идет предметное обсуждение того, чтобы этот мирный объект ядерной энергетики не представлял угрозы из-за безрассудных действий украинской стороны для мирного населения не только региона, но и других областей. Всем понятна опасность безрассудных действий, которые предпринимала украинская сторона", — сказал он.

Вершинин отметил, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия на участие турецкой стороны в процессе обеспечения безопасности ЗАЭС, что Москва ведет контакты по ЗАЭС через МАГАТЭ.

"Все контакты по ЗАЭС мы ведем через МАГАТЭ, которая является именно той организацией, которая обладает компетенцией и накопила опыт в том, что касается обсуждения и решения таких вопросов", — пояснил он.