МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Руководство Запорожской атомной электростанции готово предоставлять специалистам МАГАТЭ всю необходимую информацию по объекту, рассказал в эфире "Россия 24" директор ЗАЭС Юрий Черничук. Россия доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ по теме ЗАЭС, заявили в МИД

На прошлой неделе на станцию прибыли два эксперта агентства, которые в данный момент проживают на площадке, как в наиболее подходящем с точки зрения безопасности месте, отметил директор.

"Они только второй день работают на площадке. Пока идет ознакомительный процесс с территорией. Я изначально заявил, что станция полностью открыта для освещения и предоставления мировой общественности всей информации о состоянии станции. В первую очередь в этом заинтересованы мы, потому что вокруг станции много разных слухов и домыслов, но больше, чем я и мои коллеги, об этой станции не знает никто", — сказал Черничук, отметив необходимость заверить мировое сообщество в отсутствии угрозы ядерной безопасности.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать объект.