БРЮССЕЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. Правительство Испании отправит на Украину высоковольтное оборудование для электрических подстанций, заявил журналистам министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. "Во что мы ввязались?" Немцы перестали верить в ЕС из-за Украины

"Это необходимое оборудование для надлежащего функционирования сети высокого напряжения и ее передачи… Мы хотим помочь в борьбе с этими энергетическими проблемами, с которыми сталкивается население Украины, которое каждый день живет без электричества и отопления. И мы хотим, чтобы Украина восстановила часть этого электроснабжения с помощью испанского оборудования", — сказал он во время пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами иностранных дел Евросоюза.

К тому же министр обороны королевства Маргарита Роблес объявила, что в ближайшие дни Испания отправит на Украину более 25 электрогенераторов для борьбы с перебоями в подаче электроэнергии. Также она добавила, что в январе Испания примет еще 200 украинцев для прохождения ими военной подготовки.

В ноябре председатель правительства страны Педро Санчес заявил, что правительство Испании направило почти 270 миллионов евро в фонд военной помощи Украине.

Правительство Испании готово провести подготовку 400 военнослужащих в рамках тренировочной миссии Евросоюза для украинской армии. По информации газеты El Pais, бюджет инициативы, в рамках которой за два года планируется инструктаж около 15 тысяч украинских военных и которой будут руководить непосредственно из Брюсселя, составит 106,7 миллиона евро.

Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Эта помощь является дополнением к артиллерии, средствам ПВО и бронетехнике, переданными членами НАТО Киеву в последние недели.