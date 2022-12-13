МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, стороны согласовали размещение миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности "на всех украинских АЭС". Директор ЗАЭС готов предоставлять МАГАТЭ информацию о станции

Гросси также отметил, что работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается.

"Я провел прекрасную встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем… Мы договорились о размещении миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности на всех атомных электростанциях Украины. Работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается", — написал Гросси на своей странице в Twitter.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.