ХЕЛЬСИНКИ, 13 дек — ПРАЙМ. Суточная генерация электроэнергии в Финляндии в понедельник была близка к рекорду за счет существенной выработки ветрогенерации, сообщает финская электросетевая компания Fingrid. Финляндия нарастит стратегические запасы зерна

"Вчера, 12 декабря 2022 года, был близок пик производства электроэнергии в Финляндии. Однако до рекорда нам не хватило совсем немного. В 2004 году рекордное производство достигло 12 656 мегаватт. Мы были близки к этому, и теперь мы ждем, когда же будет побит рекорд 18-летней давности", — говорится в сообщении.

Выработка электроэнергии в понедельник составила 11 996 МВт, из которых в том числе 3 899 МВт — ветрогенерация, 2 783 МВт — атомная энергия, 1 548 МВт — гидроэнергия.

По данным биржи Nord Pool, cреднесуточная цена электроэнергии в Финляндии во вторник составляет 48 центов за кВт.ч, а на пике потребления, в 18 часов, электричество стоит более 73 центов. В декабре электричество стоило в среднем 38 центов за кВт.ч, в ноябре его цена составляла в среднем 23,5 цента.

Пиковое суточное потребление электроэнергии предстоящей зимой оценивается в 14,4 тысячи МВт. Потребление сильно зависит от температуры воздуха и обычно достигает максимума в январско-февральские морозы, сообщала ранее Fingrid.

Риск дефицита электроэнергии зимой возник в Финляндии в связи с отказом от импорта электроэнергии из России из-за невозможности проводить банковские платежи, уточняла ранее финская компания.