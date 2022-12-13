МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Украина надеется максимально покрыть дефицит электричества за счет импорта из Европы, заявил министр энергетики Герман Галущенко. "Во что мы ввязались?" Немцы перестали верить в ЕС из-за Украины

"Электроэнергия на сегодня в Европе есть, она доступна. В украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счет возможного импорта", — приводит сайт минэнерго слова Галущенко в эфире платформы "Мы – Украина" на полях конференции по поддержке Украины в Париже.

По его словам, один из ключевых вопросов импорта электроэнергии – его финансирование.

"Однако важно иметь еще одно решение – решение ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии – ред.), которое бы позволило нам увеличить возможности по импорту. На сегодня мы ограничены в объемах, которые значительно меньше нашей технической способности", — добавил министр.

Ранее во вторник он заявил, что работа всех девяти подконтрольных Киеву блоков АЭС мощностью 1000 МВт возобновлена после ремонта.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады Илья Кива, комментируя слова Галущенко, заметил, что "проблема не в количестве электричества, а в возможности его подачи". Кива также написал в своем телеграм-канале, что в Киевской области осталась одна целая распределительная станция из семи, и подобная ситуация наблюдается по всей Украине.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.