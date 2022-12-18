КАИР, 18 дек — ПРАЙМ. Алжир изучает проект электрического соединения со странами Европы, заявил в воскресенье министр энергетики и горнодобывающей промышленности страны Мухаммед Аркаб. ЕС может снизить предполагаемый лимит цен на газ, сообщают СМИ

"Алжир с серьезностью изучает проект электрического соединения с Европой, в связи с его огромными производственными мощностями по выработке электроэнергии", — приводит слова министр алжирский телеканал "ан-Нахар".

Аркаб рассказал, что арабская республика стала "крупным производителем" электроэнергии с производственной мощностью более 25 000 мегаватт. В тоже время, отметил он, Алжир в часы пик потребляет всего 17 000 мегаватт, "что делает его одним из энергетических центров".

Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Национальная компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.