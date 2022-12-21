БРЮССЕЛЬ, 21 дек — ПРАЙМ. ЕС в 2022 году выделил из Фонда модернизации 4,11 миллиарда евро на поддержку более шестидесяти проектов по модернизации энергетических систем и переходу на "зеленую" энергетику в восьми странах-бенефициантах, говорится в обнародованном заявлении Совета ЕС. Биржи ЕС создадут механизмы ограничения скачков цен по энергетике

Сообщается, что финансирование пошло Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Литве, Польше, Румынии и Словакии.

"Отобранные в 2022 году 61 проект для инвестиций в рамках Фонда модернизации направлены на производство электроэнергии из возобновляемых источников, модернизацию энергетических сетей и повышение энергоэффективности в энергетическом секторе, промышленности, в зданиях и на транспорте, а также на замену угольной генерации энергии на генерацию топливом с более низким содержанием углерода", — указывается в документе.

Евросоюз стремится сокращать потребление ископаемого топлива и обязался стать климатически нейтральным к 2050 году. Власти ЕС пересматривают в сторону увеличения промежуточную цель по доле потребления возобновляемой энергии в регионе к 2030 году. Планируется увеличить ее с 32% до 45%.