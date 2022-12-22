ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. Россия не откажется от требования участвовать в расследовании терактов на "Северных потоках", заявило посольство РФ в Вашингтоне. СМИ: доказательств причастности России к ЧП на "Северных потоках" нет

"Наша страна не позволит "замести под ковер" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках". Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием", — говорится в распространенном комментарии посольства РФ.

Так в дипмиссии отреагировали на публикацию газеты Washington Post о том, что ряд западных чиновников в частном порядке признают, что РФ непричастна ко взрывам на "Северных потоках", и нет свидетельств того, что за ЧП стоит Россия.

Посольство приветствовало попытки журналистов докопаться до истины, а не заниматься спекуляциями, обвиняя в случившемся РФ.

"Надо полагать, что результат изысканий репортеров не слишком удобен для любителей при любом удобном случае демонизировать Россию. После трех месяцев сбора данных, к разочарованию наших недоброжелателей, никаких доказательств пресловутой российской "причастности" не найдено. На этом фоне тотальное безмолвие администрации весьма красноречиво", — подчеркнули в дипмиссии.

Посольство призвало ответить на вопрос, кому был выгоден розыгрыш "российской карты", указав, что ответ на него очевиден.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: — "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.