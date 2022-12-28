Экспорт электроэнергии из России в КНР в 2022 году вырастет на 16 процентов
Экспорт электроэнергии из России в Китай в 2022 году вырастет на 16 процентов
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в Китай по итогам уходящего года вырастет на 16%, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Суммарно экспорт в Китай и Монголию увеличился на 15-20%, и в Китай по итогам года будет увеличение, наверное, на 16%", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос про поставки российской электроэнергии.
Ранее Шульгинов заявлял, что Минэнерго ожидает роста экспорта электроэнергии в Монголию и Китай в 2022 году на 19-20%.
https://1prime.ru/energy/20221228/839330028.html
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