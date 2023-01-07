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"Луганскгаз" сообщил о взрыве на магистральном газопроводе в Лутугино
Энергетика
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Возгорание произошло после взрыва на магистральном газопроводе в городе Лутугино, около 13 тысяч абонентов остались без газа, сообщила компания "Луганскгаз". Согласно сообщению... ПРАЙМ, 07.01.2023
энергетика, новости, россия, чп, взрыв, луганскгаз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЛУГАНСК, 7 янв — ПРАЙМ. Возгорание произошло после взрыва на магистральном газопроводе в городе Лутугино, около 13 тысяч абонентов остались без газа, сообщила компания "Луганскгаз".
Согласно сообщению компании в Telegram-канале, в субботу вечером в городе "произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшем возгоранием".
"На данный момент, по уточненным данным, от подачи природного газа временно отключено около 13 тысяч абонентов", — говорится в сообщении.
В настоящее время возгорание на магистральном газопроводе в городе Лутугино в ЛНР ликвидировано, сообщила пресс-служба предприятия "Луганскгаз".
"Специалисты ГУП "Луганскгаз" ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в городе Лутугино путем перекрытия задвижки", — отмечается в сообщении.
По данным предприятия, его сотрудники в ближайшее время приступят к обследованию поврежденного участка газопровода для выяснения причин взрыва.