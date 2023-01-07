ЛУГАНСК, 7 янв — ПРАЙМ. Возгорание произошло после взрыва на магистральном газопроводе в городе Лутугино, около 13 тысяч абонентов остались без газа, сообщила компания "Луганскгаз". Шульгинов оценил ход восстановления ТЭК в ЛНР и ДНР

Согласно сообщению компании в Telegram-канале, в субботу вечером в городе "произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшем возгоранием".

"На данный момент, по уточненным данным, от подачи природного газа временно отключено около 13 тысяч абонентов", — говорится в сообщении.

В настоящее время возгорание на магистральном газопроводе в городе Лутугино в ЛНР ликвидировано, сообщила пресс-служба предприятия "Луганскгаз".

"Специалисты ГУП "Луганскгаз" ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в городе Лутугино путем перекрытия задвижки", — отмечается в сообщении.

По данным предприятия, его сотрудники в ближайшее время приступят к обследованию поврежденного участка газопровода для выяснения причин взрыва.