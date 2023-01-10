МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Государственная норвежская Equinor получила 26 новых лицензий на добычу на континентальном шельфе Норвегии по итогам лицензионного раунда Awards in Predefined Areas (APA) 2022, сообщила компания. СМИ узнали о переговорах по продаже нефтегазовых активов Shell в Норвегии

"Компания Equinor получила 26 новых лицензий на добычу от министерства нефти и энергетики в рамках конкурса 2022 года Awards in Predefined Areas (APA) — 18 лицензий в качестве оператора и восемь в качестве партнера", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 16 лицензий получены на добычу в Северном море, девять — в Норвежском море и одна — в Баренцевом море.

В 2023 году компания планирует участвовать в разработке 25 разведочных скважин, большинство из которых находятся вокруг существующей инфраструктуры. "Около 80% разведочных скважин будут пробурены в известных, зрелых районах. Открытия вблизи существующей инфраструктуры требуют меньшего объема для коммерческой разработки, их можно быстро ввести в эксплуатацию и с низким уровнем выбросов CO2", — приводятся в релизе слова старшего вице-президента Equinor по недропользованию в подразделении разведки и добычи в Норвегии Джеза Аверти. В Якутии открыли крупное месторождение газа

По его словам, геологоразведка имеет большое значение для амбиций компании превратить норвежский континентальный шельф из нефтегазовой провинции в обширную энергетическую провинцию. "Новые объемы газа будут иметь ключевое значение для создания новых цепочек стоимости водорода для Европы", — пояснил Аверти.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.