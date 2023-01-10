Equinor на конкурсе 2022 года получила 26 новых лицензий на добычу на шельфе Норвегии
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Государственная норвежская Equinor получила 26 новых лицензий на добычу на континентальном шельфе Норвегии по итогам лицензионного раунда Awards in Predefined Areas (APA) 2022, сообщила компания.
"Компания Equinor получила 26 новых лицензий на добычу от министерства нефти и энергетики в рамках конкурса 2022 года Awards in Predefined Areas (APA) — 18 лицензий в качестве оператора и восемь в качестве партнера", — говорится в сообщении.
Уточняется, что 16 лицензий получены на добычу в Северном море, девять — в Норвежском море и одна — в Баренцевом море.
В 2023 году компания планирует участвовать в разработке 25 разведочных скважин, большинство из которых находятся вокруг существующей инфраструктуры. "Около 80% разведочных скважин будут пробурены в известных, зрелых районах. Открытия вблизи существующей инфраструктуры требуют меньшего объема для коммерческой разработки, их можно быстро ввести в эксплуатацию и с низким уровнем выбросов CO2", — приводятся в релизе слова старшего вице-президента Equinor по недропользованию в подразделении разведки и добычи в Норвегии Джеза Аверти.
По его словам, геологоразведка имеет большое значение для амбиций компании превратить норвежский континентальный шельф из нефтегазовой провинции в обширную энергетическую провинцию. "Новые объемы газа будут иметь ключевое значение для создания новых цепочек стоимости водорода для Европы", — пояснил Аверти.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.
https://1prime.ru/energy/20230110/839434099.html