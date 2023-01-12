ПАРИЖ, 12 янв — ПРАЙМ. Французский газовый оператор GRTgaz ищет компании, заинтересованные в работе над проектом по сооружению водородного трубопровода между Испанией и Францией, о создании которого страны договорились в конце 2022 года, сообщается в коммюнике на сайте компании. Сибирские ученые разработали новое решение для водородной энергетики

"GRTgaz с 12 января ищет заинтересованные компании, чтобы изучить потребности и подтвердить экономический интерес проекта по созданию инфраструктуры для транспортировки водорода, соединив промышленную зону в Фос-сюр-Мер и хранилище в Маноске", — сообщается в коммюнике.

На данном этапе речь идет о соединении локального хранилища в городе Маноск на юге Франции и промышленной зоны в порту города Фос-сюр-Мер недалеко от Марселя, куда будет проложен франко-испанский трубопровод BarMar.

Первая стадия проекта будет открыта для заявок с 10 марта и будет включать в себя предложения по необходимой инфраструктуре, маршруту, влиянию на окружающую среду и техническим решениям.

Затем транспортные возможности этой промышленной зоны откроют для продажи и инвестиций.

В конце 2022 года Франция, Испания и Португалия договорились создать зеленый коридор, который заменит газопровод MidCat. Он должен позволить транспортировать газ и водород из Барселоны в Марсель, открыв доступ странам Пиренейского полуострова к энергетическому рынку ЕС. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, строительство трубопровода должно быть завершено к 2030 году.