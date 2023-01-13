МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего визита на Украину на следующей неделе планирует разместить международных инспекторов на всех атомных электростанциях страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и правительственные источники в Киеве. Глава украинского "Энергоатома" призвал вернуть Запорожскую АЭС силой

На Украине действуют Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции, также на ее территории расположена законсервированная после аварии 1986 года Чернобыльская АЭС.

По словам источников, Гросси планирует разместить двух-трех инспекторов МАГАТЭ на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой атомных электростанциях. Инспекторы также отправятся на Чернобыльскую АЭС.

На Запорожской АЭС, которая находится вблизи зоны проведения спецоперации, представители международного агентства постоянно присутствуют уже несколько месяцев. Станция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар Запорожской области России. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. АЭС находится под охраной российских военных с марта 2022 года. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.