МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Португалии Сандра Перейра направила запрос в Еврокомиссию о предоставлении сведений по ходу расследования инцидента на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", передает RT. "Время идет". Премьер Саксонии призвал починить "Северный поток"

"Я хотела бы, чтобы комиссия проинформировала меня о том, насколько продвинулись её расследования или любые другие расследования, о которых ей известно, в особенности проводимые государствами-членами и (или) третьими странами и сторонними организациями", — говорится в обращении.

Евродепутат напомнила, что после инцидента ЕК и правительства государств — членов Евросоюза призвали провести расследование для выяснения причин аварии на газопроводах и выявить ответственных, если будет установлен факт диверсии.

"Прошло больше трех месяцев, и нам до сих пор остается только гадать, кто виноват, и до сих пор не сделано никаких объективных выводов", — отметила Перейра.

Она добавила, что версия о саботаже была подтверждена со стороны Дании и Норвегии: на месте ЧП была выявлена аномальная сейсмическая активность, которая свидетельствует о произошедших взрывах.