МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid во вторник выплатит более двух миллионов фунтов предприятиям и домохозяйствам, которые сократят энергопотребление в наиболее загруженные часы, пишет газета Guardian. Британский энергооператор поручил подготовить угольные станции к запуску

"Ожидается, что во вторник компания National Grid выплатит более 2 миллионов фунтов домохозяйствам и предприятиям, чтобы стимулировать сокращение потребления электроэнергии в пиковое время", — говорится в сообщении.

Ранее энергооператор сообщил, что услуга Demand Flexibility Service, предусматривающая стимулирующие выплаты за снижение энергопотребления в часы пиковой нагрузки, будет действовать во вторник с 16.30 до 18.30 местного времени. Как сообщали британские СМИ, в National Grid хотят, чтобы в такое время люди отключали энергозатратные бытовые приборы, такие как стиральные машины и игровые приставки. Компания планирует выплачивать до шести фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час. Впервые эта услуга была запущена в понедельник с 17.00 до 18.00 местного времени.