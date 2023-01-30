МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. "Русгидро" в 2022 году снизило выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 5,6% по сравнению с предыдущим годом — до 135,7 миллиарда кВт.ч, следует из сообщения компании. Энергообъекты "Русгидро" в Якутии готовы к морозам

"Выработка электроэнергии объектами генерации группы "Русгидро" c учетом Богучанской ГЭС по итогам 2022 года составила 135,7 миллиарда кВт.ч, в том числе ГЭС и ГАЭС – 107,2 миллиарда кВт.ч", — говорится в сообщении.

Годом ранее компания сообщала, что ее выработка с учетом Богучанской ГЭС составила в 2021 году 143,766 миллиарда кВт.ч.

По данным компании, в прошлом году Богучанская ГЭС продемонстрировала рост выработки электроэнергии на 16,8%, до 20,1 миллиарда кВт.ч. Выработка ГЭС Волжско-Камского каскада также увеличилась на 5,7% – до 39,6 миллиарда кВт.ч, а станций "Русгидро" на Дальнем Востоке – на 2,9%, до 50,1 миллиарда кВт.ч.

"В целом 2022 год характеризуется малой водностью. Приток воды в водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада и Сибири был ниже нормы. Так, приток в Саяно-Шушенское водохранилище в III квартале был наименьшим за весь период наблюдений. Маловодье в бассейне Енисея и, как следствие, сниженные относительно нормы запасы гидроресурсов в Саяно-Шушенском водохранилище, компенсировались высокими запасами воды в водохранилищах Ангарского каскада", — поясняется в сообщении.

Выработка тепловыми станциями на территории Дальнего Востока увеличилась на 3,6%, до 28,1 миллиарда кВт.ч. "Отпуск тепла электростанциями и котельными группы "Русгидро" в ДФО составил 29,3 миллиона Гкал. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний – 46,6 миллиарда кВт.ч, что сопоставимо с показателями прошлого года", — отмечается в сообщении компании.