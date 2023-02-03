МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Бурейская ГЭС (филиал "Русгидро") в Приамурье по итогам прошлого года установила новый исторический максимум выработки электроэнергии, следует из сообщения пресс-службы компании. "Эл5-Энерго" сократило выработку электроэнергии в 2022 году

"За 12 месяцев станция произвела 7,961 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Такой результат был достигнут впервые с момента выхода Бурейской ГЭС на проектную мощность. По сравнению с 2021 годом производство электроэнергии увеличилось на 15%. Предыдущий исторический максимум был достигнут в 2019 году и составил 7,341 миллиарда киловатт-часов", — говорится в сообщении.

Выработка Нижне-Бурейской ГЭС также превысила среднемноголетние значения. В прошлом году станция произвела 1,963 миллиона киловатт-часов энергии, что превышает ее проектные показатели почти на 300 миллионов киловатт-часов. Рост выработки на ГЭС объясняют эффективным планированием водно-энергетического режима станций Бурейского гидроэнергетического комплекса в условиях повышенной водности.

В течение лета в Бурейском водохранилище наблюдалось шесть волн паводка с притоком более 3 тысяч кубометров в секунду. А максимального значения приток достиг 1 июня, его величина составила 6,9 тысячи кубометров в секунду. Всего за половодно-паводковый период к створу гидростанции прибыло 34,5 кубических километров паводковых вод. Две трети этого притока Бурейская ГЭС удержала в водохранилище, обезопасив располагающиеся ниже по течению населенные пункты, заключили в компании.

Бурейский комплексный гидроузел расположен на реке Бурее (правый приток Амура в Амурской области), в 280 километрах от областного центра — Благовещенска, и предназначен для энергоснабжения промышленности Дальнего Востока (это Амурская область, Хабаровский и Приморский край, Южная Якутия).