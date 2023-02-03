БУДАПЕШТ, 3 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС доказать, что Брюссель заинтересован в диверсификации поставок энергии в Европу и разговоры о ней не являются голословными, и профинансировать модернизацию инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Польша затеяла большую "ядерную игру" в обход России

Сийярто напомнил, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, поскольку это отвечает интересам всего региона и без увеличения мощности интерконнекторов и сетей как таковых на маршруте Турция-Болгария-Румыния-Венгрия нельзя будет включить газ из Азербайджана в энергетический микс европейских стран.

"Если Евросоюз не использует диверсификацию как инструмент политического общения, пришло время Брюсселю действовать и финансировать все программы по развитию инфраструктуры в юго-восточной Европе, в Болгарии, в Румынии, в Венгрии и в Сербии, чтобы позволить нам извлечь выгоду из увеличенного использования азербайджанского газа", — сказал Сийярто на IX заседании министров в рамках Консультативного совета по южному газовому коридору.

В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.