МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Запущенная в Подмосковье новая высокоавтоматизированная подстанция 220 кВ "Тютчево" повысит надежность электроснабжения Пушкинского городского округа с населением около 180 тысяч человек. Создан резерв для подключения новых жилых, производственных и логистических комплексов на территориях около северо-восточного участка ЦКАД, сообщила компания.

Мощность подстанции составляет 300 МВА. Внедрены современные средства автоматизации, комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе. Впервые применено комплектное распределительное устройство (КРУЭ) наружной установки. Общий объем инвестиций в проект составил 7,3 миллиарда рублей.

"Работа подстанции "Тютчево" повысит надежность электроснабжения 40 населенных пунктов городского округа Пушкинский с населением около 180 тысяч человек. Кроме того, созданы условия для подключения новых потребителей в Ивантеевке, Сергиево-Посадском округе, Мытищах, Щелкове, Королеве, а в перспективе — в Ногинске и Фрязино", — сказал министр энергетики Николай Шульгинов.

По словам гендиректора "Россетей" Андрея Рюмина, Московская область обладает огромным научным и производственным потенциалом. "Надежная и эффективная энергетическая инфраструктура формирует основу для успешного развития", — отметил он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил "Россети" за совместный проект по бесхозным сетям. Это позволит обеспечить гарантированное электроснабжение, в том числе, в СНТ. "У нас долгое время там было, так скажем, любительское подключение, а сейчас благодаря команде "Россетей" ситуация меняется", — сказал он.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.