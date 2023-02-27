МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Объем экспорта российского угля в Китай за первые 40 дней этого года через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия вырос на 214% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в понедельник генеральное консульство России в городе Харбин китайской провинции Хэйлунцзян. Россия осталась крупнейшим поставщиков угля в Германию

"За первые 40 дней 2023 года через смешанный пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия в Китай экспортировано более 6200 вагонов с углем, общий объем которых превысил 438 тысяч тонн, что на 214% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщается в заявлении в официальном Telegram-канале дипмиссии.

В генконсульстве отметили, что российский уголь используется для производства электрической и тепловой энергии в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, а также на востоке автономного района Внутренняя Монголия.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика" сообщил, что Россия в 2022 году увеличила поставки угля в Китай на 11,2%, до 59,52 миллиона тонн.