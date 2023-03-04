ПЕКИН, 4 мар — ПРАЙМ. Россия планирует переходить от торговли энергоресурсами с Китаем к сложным формам кооперации в энергетической сфере, заявил в интервью Центральному телевидению Китая посол России в КНР Игорь Моргулов. В Китае назвали серьезный просчет США

"Что касается направлений и перспектив сотрудничества, то будем продвигать наши торгово-экономические связи и вширь, и вглубь. Под развитием вглубь имею в виду содержательное наращивание тех направлений, по которым мы активно взаимодействуем сегодня. Одно из основных среди них – это энергетическая сфера", — заявил посол.

Он добавил, что "энергетика является локомотивом российско-китайского торгово-экономического партнерства, наше взаимодействие в этой области нередко называют "энергетическим альянсом".

"На сегодняшний день Россия уже входит в число основных поставщиков нефти, газа, угля, электроэнергии, сжиженного природного газа в Китай. Речь идет также о кооперации в таких областях как газохимия, производство сжиженного природного газа, строительство новых газопроводов. Планируем переходить от торговли энергоресурсами к сложным формам кооперации. Собственно, мы это делаем уже сегодня и будем продолжать в будущем", — указал Моргулов.