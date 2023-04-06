МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В Германии возобновили страхование "Северного потока — 1", а это означает, что его ремонт, а затем и возобновление работы уже не кажутся такой уж утопической идеей, пишет обозреватель Lidovky Истван Леко. В Швеции раскрыли, кто может стоять за взрывами на "Северных потоках

Журналист отметил, что зачастую рационально мыслящие финансисты как минимум на шаг опережают политиков, и с этой точки зрения можно оценить сообщение Reuters о том, что немецкое страховое агентство Allianz и перестраховочная компания Munich Re возобновили страхование трубопровода.

Источник агентства подтвердил, что немецкое правительство также не препятствовало страхованию.

Леко отметил, что многие эксперты уже не сомневаются в том, что в Германии "дали заднюю" в вопросах энергетической войны с Россией.

"Вспоминая слова Эммануэля Макрона в Пекине о том, что Китай может благодаря своим близким отношениям с Россией сыграть важную роль в поисках пути к миру на Украине, этот вариант не кажется таким уж невероятным", — подытожил обозреватель.

26 сентября 2022 года несколько ниток российских трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" были повреждены в результате подводных взрывов. По данным расследования, инцидент мог случиться в результате умышленной диверсии.

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