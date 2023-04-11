МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. У Украины есть возможности "воссоздать" ядерное оружие в течение года, заявил экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович. СМИ: Зеленский решил заключить с Польшей сделку ради противостояния России

"Мы восстановить его можем в течение полгода-девяти месяцев. Но мы таким образом нарушим систему международных договоров, за соблюдение которых воюем. Тут вопрос — нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и даже во время войны за существование нации остаётся в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов", — цитирует его издание "Страна.ua".

Он отметил, что Киеву в его нынешнем положении "лучше быть приверженцем международной системы права".

На Украине не раз поднимали вопрос о возвращении ядерного статуса. Еще в 2008 году около 200 представителей украинской интеллигенции обратились к правительству с призывом разрешить производство 15 ядерных бомб.

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что хочет получить от участников Будапештского меморандума, по которому ядерный арсенал страны был ликвидирован, гарантии безопасности. В противном случае Киев поставит под сомнение все пакетные решения 1994 года.