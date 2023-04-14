МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Потребление энергетического угля в России к 2050 году останется примерно на уровне 2022 года, а его доля в энергобалансе страны, при наиболее реальном сценарии, сократится на 1%, до 10%, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Минфин опроверг планы по повышению НДПИ на уголь

В своем исследовании "Будущее угольной индустрии: рынок России до 2050 года" эксперты отмечают, что Россия сегодня полностью обеспечена энергетическим углем на ближайшие несколько сотен лет. Балансовые запасы угольных месторождений составляют 238 миллиардов тонн, а себестоимость добычи колеблется от 44 до 70 долларов за тонну.

В исследовании было проработано три сценария развития экономики России, каждый из которых предполагает разный уровень потребления угля: "Ускоренный переход", "Базовый" и "Рецессия". В сценарии "Ускоренный переход" доля угля в энергобалансе России будет падать до 10% в 2030 году и до 8,5% в 2050 году. Сценарий "Рецессия" предусматривает сохранение доли угля в энергобалансе России на уровне 10,9% вплоть до 2050 года. При этом энергопотребление в России будет расти на 1,1% ежегодно.

"Наиболее реалистичный из трех проработанных сценариев развития угольного рынка России — базовый. Он предполагает прекращение торговли углем с ЕС с 2023 года, с Японией и Южной Кореей — с 2026 года. В случае реализации этого сценария первичное энергопотребление в России к 2050 году составит 34,5 эксаджоулей, а доля угля в энергобалансе останется более или менее стабильной и сократится всего на 1 процентный пункт до 10%", — отмечает партнер компании Дмитрий Васюков.

Эксперты отмечают, что даже с учетом текущих высоких цен на ископаемые энергоносители природный газ и уголь будут оставаться наиболее дешевыми источниками энергии в России вплоть до 2050 года, а потенциал развития возобновляемой энергетики как менее стабильной из-за зависимости от погодных условий в стране будет ограничен.

В базовом сценарии промышленность, транспорт и домохозяйства обеспечат в общей сложности 85% потребления энергии. Но если в промышленности с 2024 по 2050 годы оно будет стабильно расти на 2,1–2,6% в год, то в транспортном секторе, напротив, будет снижаться в среднем на 0,9% ежегодно. "Таким образом, несмотря на падение доли угля в энергобалансе, за счет общего роста потребления в абсолютных цифрах потребление энергетического угля будет оставаться стабильным: 141 миллион тонн (-2,7%)", — считают эксперты.

При этом потребление металлургического угля к 2050 году составит 32 миллиона тонн в год (падение на 16% относительно показателей 2021 года). В целом к 2025 году потребление металлургического угля в России, по оценкам компании, сократится на 5% и составит 34,3 миллиона тонн в год за счет сокращения выплавки стали в 2022 году (-7%) и дальнейшего медленного восстановления объемов ее производства. Затем после 2025 года потребление металлургического угля будет сокращаться на 0,3% ежегодно.

При этом уголь, согласно прогнозу, останется важной составляющей энергобаланса России в ближайшие три десятилетия, спрос на него со стороны генерации сохранится в объеме не менее 92% от текущего вплоть до 2050 года, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Как программа газификации, так и повышение доли ВИЭ несколько сократят потребление энергетического угля, однако экономическая целесообразность обеспечит сохранение спроса на энергоуголь со стороны генерации вплоть до 2050 года в объеме не менее 92% от текущего (а до 2035 года — не менее 96%)", — полагают аналитики компании.

Риски обвального падения спроса на уголь, о которых ряд лидеров отрасли беспокоились в последние 3-5 лет, не реализовались и вряд ли реализуются, полагают аналитики. При этом спрос в целом все же будет стагнировать и "хоть и в долгосрочной перспективе, но пойдет на спад", отмечают они.

По мнению аналитиков, в дальнейшем компаниям отрасли следует сконцентрироваться на повышении эффективности и экологичности добычи, а также на поиске новых экспортных направлений. Кроме того, компаниям следует инвестировать в проекты по газификации угля и повышению эффективности угольных электростанций.