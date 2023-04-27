АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр — ПРАЙМ. Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году, заявил в ходе своего выступления на церемонии завоза ядерного топлива на станцию президент Турции Тайип Эрдоган. Эрдоган заявил Путину о возможности новых инициатив по "зерновой сделке"

"Все блоки электростанции будут вводиться в эксплуатацию постепенно до 2028 года. Эта электростанция обеспечит 10 процентов потребления электроэнергии в нашей стране. После ввода в эксплуатацию полной мощности ежегодно будет вырабатываться около 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии", — сказал он.

Эрдоган отметил, что Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет.

"С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю, "Аккую" приобрел статус ядерного объекта. Европейская комиссия признала ядерную энергию "зеленой энергетикой" и устранила колебания. С "Аккую" мы сделали нашу страну частью этого развития. Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира", — сообщил он.

По словам Эрдогана, новая АЭС позволит сэкономить Турции средства на импорте газа.

"Этот проект (АЭС "Аккую"), который будет способствовать снижению импорта нашего природного газа на 1,5 миллиарда долларов в год, также окажет положительное влияние на увеличение нашего национального дохода", — заявил турецкий лидер.

Эрдоган и президент РФ Владимир Путин участвуют в четверг на церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции.