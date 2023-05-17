МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Англо-нидерландская Shell планирует продать приобретенную в 2019 году французскую компанию Eolfi, занимающуюся разработкой плавающих ветроэлектростанций, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. На НПЗ Shell под Хьюстоном произошел пожар

"Нефтяная компания рассматривает возможность продажи Eolfi спустя несколько лет после приобретения", — пишет агентство.

Уточняется, что в конце прошлого года Shell также вышла из пилотного проекта плавающей ветроэлектростанции, которую планировалось построить у побережья Бретани на северо-западе Франции, по техническим, коммерческим и финансовым причинам.

Как отмечает агентство, решение о возможной продаже французской компании связано с "пристальным" вниманием нового главы Shell Ваэля Савана (Wael Sawan) к финансам компании и увеличению ее прибыльности. С момента вступления в должность в январе Саван сократил штат исполнительного комитета, объединил операции по добыче нефти и газа, а также соединил подразделение "Переработка и сбыт" с отделением "Возобновляемые источники энергии и энергетические решения".

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.

Компания Eolfi была основана в 2004 году, занимается разработкой проектов возобновляемой энергетики во Франции и за ее пределами. Является пионером в области плавучей ветроэнергетики во Франции. В 2019 году компания была приобретена Shell.