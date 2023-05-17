Bloomberg: Shell планирует продажу французской Eolfi
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Англо-нидерландская Shell планирует продать приобретенную в 2019 году французскую компанию Eolfi, занимающуюся разработкой плавающих ветроэлектростанций, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Нефтяная компания рассматривает возможность продажи Eolfi спустя несколько лет после приобретения", — пишет агентство.
Уточняется, что в конце прошлого года Shell также вышла из пилотного проекта плавающей ветроэлектростанции, которую планировалось построить у побережья Бретани на северо-западе Франции, по техническим, коммерческим и финансовым причинам.
Как отмечает агентство, решение о возможной продаже французской компании связано с "пристальным" вниманием нового главы Shell Ваэля Савана (Wael Sawan) к финансам компании и увеличению ее прибыльности. С момента вступления в должность в январе Саван сократил штат исполнительного комитета, объединил операции по добыче нефти и газа, а также соединил подразделение "Переработка и сбыт" с отделением "Возобновляемые источники энергии и энергетические решения".
Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.
Компания Eolfi была основана в 2004 году, занимается разработкой проектов возобновляемой энергетики во Франции и за ее пределами. Является пионером в области плавучей ветроэнергетики во Франции. В 2019 году компания была приобретена Shell.
https://1prime.ru/energy/20230517/840621822.html