Песков прокомментировал линию США и Британии на сдерживание России
Песков: линия на сдерживание России является абсолютной константой для США и Британии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн — ПРАЙМ. Линия на сдерживание России представляет собой абсолютную константу для США и Великобритании, страна уже долго живет в условиях этих попыток, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании. Это тоже продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живем уже достаточно долго", — сказал пресс-секретарь президента России в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
Так он прокомментировал американо-британский план противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики.
США и Великобритания ранее сделали заявление о новом экономическом партнерстве, которое будет нацелено в том числе на противодействие России на рынке атомной энергии.
https://1prime.ru/energy/20230611/840803196.html
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