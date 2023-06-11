ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн — ПРАЙМ. Линия на сдерживание России представляет собой абсолютную константу для США и Великобритании, страна уже долго живет в условиях этих попыток, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Американский ученый объяснил, как Байден ускорил упадок гегемонии США

"Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании. Это тоже продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живем уже достаточно долго", — сказал пресс-секретарь президента России в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.

Так он прокомментировал американо-британский план противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики.

США и Великобритания ранее сделали заявление о новом экономическом партнерстве, которое будет нацелено в том числе на противодействие России на рынке атомной энергии.